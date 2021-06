Klöckner 3.40% JTsmartinvest (MEGATOSE): Interessante News vom Mitbewerber Thyssenkrupp. Es scheint so als ob die aktuell hohe Nachfrage an Stahlerzeugnissen auch perspektivisch hochbleibt. Die Klöckner Aktie profitiert heute von den Aussagen und steigt. Der Chef des größten deutschen Stahlerzeugers Thyssenkrupp Steel rechnet mit vorerst anhaltenden Versorgungslücken beim Stahl. «Wir haben einen Stahlengpass in Europa», sagte Bernhard Osburg am Donnerstagabend bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. Die europäische Stahlindustrie habe zwar ihre Kapazitäten voll hochgefahren. Das reiche aber nicht, um die Nachfrage zu decken. Auch Thyssenkrupp sei sehr gut ausgelastet. Kurzarbeit sei kein Thema mehr. Viele ...

