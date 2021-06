Die Nachfolge an der Spitze des Kontrollgremiums übernahm vorerst Unternehmenschef Satoshi Tsunakawa.Der Mischkonzern erklärte am Freitag, man nehme die Abfuhr der Aktionäre sehr ernst. Toshiba war zuletzt wegen Vorwürfe der versuchten Einflussnahme auf Aktionäre in die Schlagzeilen geraten. Eine Untersuchung einer unabhängigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...