Im Rahmen des AmCham Talks der Amerikanischen Handelskammer in Österreich sprach VIG-CEO Elisabeth Stadler über Trends und Entwicklungen im Versicherungswesen. Dazu zählt Stadler unter anderem einen erhöhten Druck durch Regulierungen und die Schaffung digitaler Plattformen. Die digitale Transformation des Versicherungsgeschäfts schreitet laut Stadler in den Ländern verschieden schnell voran. In Osteuropa sei der digitale Kundenkontakt stärker nachgefragt als in Österreich. Stadler nennt sieben Trends und Entwicklungen, die sie auf das Versicherungswesen zukommen sieht. Das Versicherungswesen befände sich in einer Evolution. "Schon vor 25 Jahren habe ich gehört: "Lebensversicherungen sind tot." Doch sie sind immer noch da. Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...