++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich flach ++ OPEC+ trifft sich am Donnerstag ++ NFP-Bericht wird am Freitag veröffentlicht ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hin, nachdem der Handel in Asien überwiegend flach verlief. Die kommende Sitzung könnte etwas gedämpft verlaufen, da keine nennenswerten Daten zur Veröffentlichung anstehen. Allerdings werden den Anlegern am Nachmittag Reden von europäischen und US-amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...