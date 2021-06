Aemetis plant in Kalifornien eine Anlage für die Produktion von 170 Mio. l/a Jet- und Diesel-Kraftstoff. Für verschiedene Engineering-Leistungen haben das US-Unternehmen und der EPC-Kontraktor Koch Project Solutions nun den Anlagenbauer Worley beauftragt. Der US-amerikanische Betreiber Aemetis plant, in der Anlage mit dem Namen Carbon Zero 1 am Standort Riverbank erneuerbares Öl per Hydrodesulfurierung zu entschwefeln, um kohlenstoffarme Kraftstoffe zu produzieren. Den für das Verfahren notwendigen Wasserstoff will das Unternehmen durch die Vergasung von Holzabfällen erzeugen. Es beabsichtigt, ...

