Das finnische Unternehmen UPM-Kymmene baut derzeit in Leuna eine neuartige Bioraffinerie. Die Elektrifizierungs-, Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen soll nun Siemens Energy liefern. Die Bioraffinerie in Leuna soll ab 2022 aus 100 % Holz in nachhaltigen Prozessen Monoethylenglykol (MEG) und Monopropylenglykol (MPG) herstellen. Die Anlage ist nach Angaben der Unternehmen die erste für den ...

