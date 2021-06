Grund dafür dürfte die Besorgnis um die Ausbreitung der Delta-Mutation des Corona-Virus sein, welche die Erholung der internationalen Reisetätigkeit abzubremsen droht.Die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry verlieren am Montag an der SIX um 10.45 Uhr 4,4 Prozent auf 58,08 Franken und Flughafen Zürich geben um 1,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...