EURUSD konnte sich am Montag nach einem vorübergehenden Rücksetzer in die Gewinnzone kämpfen und wird am Mittag bei 1,1938 gehandelt. Durch die Erholung notiert das Paar wieder über der 100-Stunden-Linie, die seit fast einer Woche nicht nachhaltig durchbrochen werden kann. Um den Trend umzukehren, wäre ein Kurs über der 200-Stunden-Linie und dem Vorwochenhoch (1,1957) notwendig. Die Verkäufer könnten mit einem potenziellen Double Top argumentieren, sodass bei einem Bruch der schrägen Nackenlinie ...

