Der Gummiindustrie haftet seit ihrem Bestehen das Image einer staubigen, dunklen und wenig erfreulichen Arbeitsstätte an. Dieses Buch enthält 50 Gedanken zu Themen, die den Autor in seiner Arbeit in den unterschiedlichen Positionen als Kautschuktechnologe beschäftigt haben. Es beinhaltet Anregungen, wie das Arbeitsumfeld, Prüfungen von Rohstoffen, das Beherrschen von Prozessen und deren Verbesserung gestaltet werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...