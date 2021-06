Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,23% auf 86,8, davor 14 Tage ohne Veränderung , AMS -1,66% auf 16,86, davor 4 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 16,07 auf 17,15), Silber Philharmoniker 1/1 -0,54% auf 29,23, davor 3 Tage im Plus (0,79% Zuwachs von 29,16 auf 29,39), VIG -1,06% auf 23,3, davor 3 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 23,25 auf 23,55), Telekom Austria -0,55% auf 7,23, davor 3 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von 7,14 auf 7,27). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Flughafen Wien 30,2 (MA100: 30,21, xD, davor 231 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: VIG (3 Plätze verloren, von 15 auf 18); dazu, DO&CO (-2, von 10 auf 12), CA Immo (+2, von 17 auf 15), Verbund (+2, von 19 auf 17), Wienerberger(+1, ...

