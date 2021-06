Die aktuell längste Serie: Glencore mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.11%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Montag JinkoSolar mit 22,91% auf 52,85 (361% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 28,12%) vor ADVA Optical Networking mit 4,26% auf 11,76 (213% Vol.; 1W 4,63%) und NetEase mit 4,21% auf 111,30 (141% Vol.; 1W 3,11%). Die Tagesverlierer: Manz mit -6,71% auf 65,30 (287% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,62%), Leoni mit -4,60% auf 14,72 (78% Vol.; 1W 11,60%), Lyft mit -4,50% auf 58,73 (79% Vol.; 1W -1,29%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (29791,49 Mio.), Facebook (20738,17) und Apple (16742,72). Umsatzausreisser nach oben ...

