28. Juni 2021

Höhepunkte

- Canaccord Genuity (Australia) Limited zu Lead Manager für geplante Ausgliederung und separate ASX-Notierung der 100-%-Tochtergesellschaft von MetalsTech, Winsome Resources Limited (das "SpinOut"), ernannt

- Reserviertes ASX-Börsenkürzel: WR1

- Aktionäre von MTC erhalten bei der Ausgliederung Aktien im Wert von 9 Mio. $ in Form einer Sachausschüttung von 45 Mio. Aktien von WR1, anteilsmäßig für ihre Eigentümerschaft an MTC zum Stichtag (zukünftiges Datum wird nach Genehmigung durch Aktionäre festgelegt) - MTC verfügt zurzeit über 153,8 Mio. ausgegebene Aktien (d. h. 1 kostenlose Aktie von WR1 im Wert von 0,20 $ für 3,4 gehaltene Aktien von MTC, unter Annahme der zurzeit ausgegebenen Aktien) (siehe ASX-Pressemitteilung vom 27. Mai 2021 mit dem Titel MetalsTech Secures $18M Deal for Lithium Assets sowie ASX-Pressemitteilung vom 17. März 2021 mit dem Titel MetalsTech Announces Spin Out of High-Grade Lithium Assets)

- Ausgliederungsstruktur muss noch von ASX, ASIC sowie Aktionären von MTC genehmigt werden

- Winsome Resources wird sein Hauptaugenmerk auf Erschließung der zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekte Cancet, Adina und Sirmac-Clapier in kanadischer Provinz Quebec richten - Cancet beherbergt JORC-konformes Explorationsziel von 15 bis 25 Mio. t mit 1,0 bis 2,0 % Li2O sowie 100 bis 250 ppm Ta2O5 (siehe ASX-Pressemitteilung vom 9. November 2017 mit dem Titel Significant Exploration Target Defined at Cancet Project)

Das Explorationsziel wurde nach einer unabhängigen Überprüfung der Explorationsergebnisse des Unternehmens formuliert, einschließlich Diamantkernbohrungen, Analysen, Feldkartierungen, Schürfgrabungen, Gesteins- und Schlitzprobennahmen, magnetischer Untersuchungen sowie LiDAR-Untersuchungen. Die potenzielle Quantität und der Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptueller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource definieren zu können, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.

- Justin Boylson kommt als Non-Executive Director zu Winsome

Ernennung von Justin Boylson - Non Executive Director - Winsome Resources

Boylson ist ein erfahrener Rohstoffhändler und Ressourcenprojektmanager mit einer Erfahrung von über 25 Jahren. Er verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Ressourcen und Rohstoffe in Australien, Südost- und Nordasien sowie deren Märkte. Boylson zeichnete für mehrere lukrative Abnahmetransaktionen verantwortlich und war an der Gründung mehrerer Bergbau- und Gewinnungsprojekte in Australien, den USA und Asien beteiligt. Zu den an der ASX notierten Unternehmen, bei denen er zuletzt als Director tätig war, zählen Manuka Resources Limited (Januar 2019 bis März 2020) sowie Riversgold Limited (August 2019 bis August 2020). Er fungiert zurzeit als Non-Executive Chairman von Mamba Exploration Limited.

ENDE

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

