In der letzten Woche setzten die wikifolio-Trader auf einen deutschen Finanzdienstleister, einen Gebrauchtwagenhändler und den Liebling der Reddit-Community. Quelle: Pixelbay via pexels Die letzte Börsen-Woche präsentierte sich heiter. Die Konsumlaune in Deutschland war so hoch wie zuletzt im vergangenen August und der ifo-Geschäftsklimaindex erreichte den höchsten Wert seit April 2018. Trader Uwe Bayer (AktienUwe) brachte es in einem wikifolio-Kommentar auf den Punkt: "Nach den Zins-Anstiegsängsten letzte Woche, geht es nun wieder weiter nach oben." Die Top 10 # Name Branche gekauft ua. in ...

