Promik hat für den Bereich der industriellen Fertigung den Smart ICT entwickelt. In seiner Kernfunktion ersetzt er ein großes Spektrum konventioneller In-Circuit-Test (ICT)-Anwendungen. In seiner gesamten Funktionsweise kann Smart ICT laut Hersteller auf unterschiedlichen Ebenen zu einer deutlichen Kostenersparnis beitragen. Während in einem üblichen Produktionsflow nach dem ICT das Programmieren (Flashen) der Bauelemente und daran anschließend der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...