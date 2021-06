2020 hat iglo Deutschland seine Wachstumsgeschichte fortgeschrieben. Über die vergangenen fünf Jahre verzeichnete das Unternehmen, das zur an der New Yorker Börse gelisteten Nomad Foods gehört, ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr und zählt damit zu den dynamischsten FMCG-Unternehmen in Deutschland. Mit dem pflanzenbasierten Sortiment von...

Den vollständigen Artikel lesen ...