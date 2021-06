Am 30. Juni 2021 hat neue verpackung auf Linkedin einen wichtigen Meilenstein erreicht und darf nun 4.000 Follower täglich über Neuigkeiten aus der Welt der Verpackung informieren. Dankeschön! Zugegeben: Anfangs war die Entwicklung unseres Linkedin-Kanals etwas zäh, denn nicht alles was auf unserem Portal www.neue-verpackung.de via Google viel gesucht und gefunden wurde, stieß auch auf Social Media ...

Den vollständigen Artikel lesen ...