Stada hat in 13 verschiedenen Ländern Marken von rezeptfreien Medikamenten von Sanofi erworben. Mit der Erweiterung in diesem Markt will das deutsche Pharmaunternehmen seine Wachstumsstrategie unterstützen. Das erworbene Portfolio umfasst Markenprodukte wie Silomat, Mitosyl und Frubiase aus den Bereichen Grippe & Erkältung, Hautpflege sowie Nahrungsergänzungsmittel. Bei den von Stada übernommenen Produkten handelt es sich um etablierte lokale Marken unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Italien, ...

