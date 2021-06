Die BASF plant, an ihrem Standort Schwarzheide eine Prototypanlage für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien zu errichten. Damit will der Chemiekonzern eine Kreislaufwirtschaft für die Batterie-Wertschöpfungskette ermöglichen. In Schwarzheide im Bundesland Brandenburg betreibt die BASF bereits eine Anlage für Kathodenmaterialien. In der neuen Prototypanlage will sie neben ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien auch Metalle aus Produkten von Zellherstellern und Herstellern von Batteriematerialien recyceln. Die neue Anlage soll nach den Planungen Anfang 2023 in Betrieb gehen und etwa 35 neue Arbeitsplätze ...

