Um 12:37 liegt der ATX TR mit -1.28 Prozent im Minus bei 6817 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +0.57% auf 106.6 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +0.20% auf 124.25 Euro und Rosenbauer mit +0.19% auf 52.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15537 ( -0.98%, Ultimo 2020: 13719). Europäische und US-Aktien liefen im 1.Halbjahr mit plus 14 Prozent in Lokalwährung gleichauf. In der 2. Jahreshälfte könnten US-Aktien die Oberhand an Europa verlieren, da sie mit höheren Steuern, regulatorischen Risiken und steigenden Anleiherenditen konfrontiert sind, die die Wachstumswerte des Landes belasten könnten. Eine Neigung zu zyklischen und Value-Sektoren dürfte europäischen Aktien hingegen bei der Wiedereröffnung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...