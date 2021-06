Das Rennen machte auch hier ein US-Hersteller.Der Bundesrat hat am Mittwoch die Beschaffung von fünf Feuereinheiten des Typs Patriot des US-Herstellers Raytheon beschlossen. Auch dieses Angebot erzielte in der Evaluation mit Abstand den höchsten Gesamtnutzen und gleichzeitig die tiefsten Gesamtkosten, wie es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...