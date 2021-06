Bei der CA Immo kommt es Anfang 2022 zu einem CEO-Wechsel. Der derzeitige CEO, Andreas Quint, wird mit Auslaufen seines Vorstandsmandats am 31.12.2021 in den Ruhestand eintreten. Silvia Schmitten-Walgenbach wird mit Wirkung zum Anfang des Jahres 2022 für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2024 zur neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Torsten Hollstein, Aufsichtsratsvorsitzender der CA Immo: "Mit Silvia Schmitten-Walgenbach gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die über exzellente Expertise sowohl im Finanz- als auch im Immobilienbereich verfügt. Mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Immobiliengeschäft wird sie das Vorstandsteam hervorragend ergänzen und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...