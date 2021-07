Pandemiebedingt haben die Schulungen in den vergangenen Monaten nur online stattgefunden. Aufgrund des Erfolgs werden einige Webinare weiterhin zusätzlich angeboten. Das aktuelle Programm umfasst eine Vielzahl an Veranstaltungen und deckt damit alle wichtigen Themen der Bereiche Heizen, Kühlen und Lüften ab. Speziell für Quer- und Neueinsteiger, aber auch zur Auffrischung vorhandenen Wissens sind die Grundlagenseminare zur Lüftungs-, Kälte-, Heizungs- und Regelungstechnik konzipiert. Erfahrene Fachhandwerker und Planer, Architekten oder Techniker können sich unter anderem zu den Themen F-Gas-Verordnung, BIM in der TGA, Gewährleistungsmanagement, TGA in Industriehallen oder zur neuen Heizlast DIN EN 12831-1 weiterbilden. Alle Veranstaltungen werden von Branchenexperten geleitet, die ihr Fachwissen zielgruppengerecht und leicht verständlich vermitteln. Die theoretischen Inhalte werden dabei immer mit praktischen Übungen sowie konkreten Lösungsbeispielen anhand von Referenzprojekten konkretisiert.

Hintergrundwissen immer wichtiger

Mit den Schulungen unterstützt der Anbieter aus Lingen die Akteure der Branche in der stetig zunehmenden Komplexität ihres Arbeitsalltags. Denn aufgrund vieler technischer Entwicklungen, neuer gesetzlicher Regelungen und Tendenzen wie beispielsweise der wachsenden Bedeutung der gebäudetechnischen Automation steigen die Anforderungen an alle Beteiligten im Bauwesen kontinuierlich. Deswegen wird das nötige Hintergrundwissen immer wichtiger. Anfänger und Quereinsteiger erlangen dieses beispielsweise im Grundlagenseminar zur Kältetechnik, in dem unter anderem die verschiedenen Technologien und Systeme zur Kühlung von Gebäuden vorgestellt werden. Angefangen bei den grundsätzlichen Prozessen der Kälteerzeugung, bis hin zu den spezifischen Eigenschaften verschiedener Kältemittel werden alle wichtigen Aspekte zu diesem Thema besprochen. Weitere Inhalte sind unter anderem die besondere Form der indirekten Verdunstungskühlung sowie die Nutzung von Kälteerzeugern als Wärmepumpe.

Für einen gelungenen Einstieg: Lüftungstechnik Grundlagen

Zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...