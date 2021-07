Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse erwägt mit einer möglichen Übernahme des Autozulieferers Hella seine Geschäfte auszubauen. Sollte es am Ende dazu kommen, entstünde in der sich wegen der Elektromobilität rasant wandelnden Autobranche ein weiterer gewichtiger deutscher Zulieferer. Ein wenig Überzeugungsarbeit müsste das Knorr-Bremse-Management indes bei seinen Aktionären noch leisten: Die Aktien sackten am Dienstag deutlich ab, während es für Hella nach oben ging. Knorr-Bremse bestätigte ...

