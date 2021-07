Nachdem das Vattenfall Joint Venture im Stahl-/Eisenbereich für NEL Asa (ISIN: NO0010081235) einiges an Perpsektiven letzte Woche eröffnet hatte, könnte heute eine Meldung über einen "Beteiligunsgwechsel" neue Entwicklungen ankündigen. Und diese "neuen Zeiten" werden still und leise eingeläutet. Powercell AB (ISIN:SE0006425815) meldet, das im Rahmen eines Strategiewechsels die 29 % Beteiligung an dem mit Nel Asa (29 %) und Norwegian Hydrogen (29%) gehaltenen norwegischen Unternehmen Hyon abgegeben werden. Während aus den wohl nenneswerten Erlösen Powercell eine eigene Norwegen-Tochter gründen ...

