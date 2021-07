Rentschler Biopharma will die Produktion hochkomplexer Antikörper in Deutschland ausbauen. Geplant ist, einen neuen 2.000-Liter-Bioreaktor speziell für die Produktion solcher Therapien einzusetzen. Die tragende Rolle von Antikörpern in der modernen medikamentösen Versorgung für schwere oder chronische Krankheiten sieht Rentschler auch in der Anzahl der Moleküle, die bis Ende 2020 zugelassen wurden: Wie der Branchenreport "Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2021" der Boston Consulting Group ...

