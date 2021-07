Um 10:14 liegt der ATX TR mit +1.58 Prozent im Plus bei 6916 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.70% auf 37.125 Euro, dahinter Erste Group mit +2.28% auf 31.645 Euro und Porr mit +1.88% auf 16.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15687 (+1.00%, Ultimo 2020: 13719). So sehen die ATX TR Heftrücken nach 54 Ausgaben Börse Social Magazine aus, diesmal gab es eine kleine Konsolidierung, AT&S war Monatsbester im Juni mit +20,66 Prozent. Und die beste ATX TR-Aktie zum Halbjahr? Die Österreichische Post mit +56 Prozent. Alle 20 Members sehen wir in Grün. Wem welcher Balken gehört, sieht man unter https://boerse-social.com/bsngine/performance/atxsort_rang!ascending .Österreichische Post ( Akt. Indikation: 45,40 /45,70, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...