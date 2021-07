Die Aktie von Bayer (BAYN.DE) legt am Donnerstag um 2,22% auf 52,42 Euro zu und bricht aus dem fallenden Trendkanal nach oben aus. Der Tagesschlusskurs ist zwar entscheidend, doch nach dem Abpraller in der Vorwoche an der Unterstützungszone bei der runden Marke von 50 Euro hat sich zumindest das kurzfristige Chartbild aufgehellt. Um auch die mittel- bis langfristigen Aussichten zu verbessern, wäre ein Bruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange erforderlich, sodass Händler zukünftig auf die Reaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...