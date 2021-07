ams Osram hat den Verkauf des nordamerikanischen Geschäftssegments Digital Systems (DS) in den USA, Kanada und Mexiko an den langjährigen Kunden und Partner Acuity Brands bekannt. DS stellt vor allem Lichtsteuersysteme, Elektroniksysteme und Treiber her. Kunden profitieren von der jahrzehntelangen Zusammenarbeit, der engen Beziehung und dem gegenseitigen Verständnis für das Geschäft. Über die finanziellen Details haben ams Osram und Acuity Brands Stillschweigen vereinbart.

