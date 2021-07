Europäische Märkte handeln überwiegend im Plus DE30 testet erneut obere Grenze der Handelsspanne Infineon-Chef rechnet mit anhaltender Chip-Lieferknappheit Die Aktienmärkte in Europa notieren vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten im Laufe des Tages überwiegend im Plus. Aktien aus Polen und Schweden sind heute die Top-Performer auf dem Alten Kontinent. Der spanische IBEX (SPA35) kann als Underperformer gesehen werden, da er bei Börsenschluss 0,3% niedriger notiert. Quelle: xStation5 DE30 kämpft weiterhin damit, eine große Bewegung in eine der beiden Richtungen zu liefern. Der Index handelt weiterhin ...

