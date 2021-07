Die BKB erreiche damit schon heute ihr betriebliches Netto-Null-Ziel und leiste einen Beitrag zur Waldpflege, zur Förderung der Biodiversität sowie zum Klimaschutz in der Region, teilte die Bank am Freitag mit.Gemäss dem Konzept wird die CO2-Speicherleistung im Frenkentäler Wald erhöht und in Form von CO2-Zertifikaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...