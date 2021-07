Das Flugzeug sei am Freitag wegen Triebwerksproblemen nahe Honolulu in Hawaii im Meer gelandet, teilte die Behörde mit. Nach vorläufigen Angaben seien beide Piloten, die als einzige Insassen an Bord waren, von der US-Küstenwache gerettet worden.Neben der FAA will sich auch die für Unfallermittlungen zuständige US-Behörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...