Aus dem Wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Die Aktienmarktperformance im ersten Halbjahr fiel sehr stark aus. So notiert der breite US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 per Ende Juni auf Total Return-Basis 15,2 % im Plus, weit gefasste europäische Indizes wie der STOXX Europe 600 konnten sogar noch etwas größere Kurszuwächse (+16,2 %) seit Jahresanfang verzeichnen. In Summe wogen hierbei die ausgezeichneten Fundamentaldaten (weiterhin robuste Erholung bei den Wirtschaftsindikatoren und bei den Unternehmensgewinnen) in Kombination mit der unterstützenden Geldpolitik stärker als zwischenzeitliche Inflations- und Zinssorgen. Festzustellen war aber doch eine gewisse Abflachung des Aufwärtstrends in Q2. In den Fokus rückten ...

