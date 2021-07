05.07.2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat sich entschieden die Chancen aus der Pandemie zu nutzen. Seit Monaten geht es wieder "rund" bei den Münchenern. Entsprechend erholt zeigt sich auch die Aktie. Auch wenn einige Beteiligungen von Aurelius schwer unter Corona leiden mussten/müssen, zeigt die zunehmende Dealfrequenz eine gewisse Dynamik. Und auch wenn der "ewige" Exitkandidat" HanseYachts immer noch zum Konzern gehört, scheint sich zumindest in den Auftragsbüchern des Yachtbauers die Krise "erledigt zu haben". Also könnte auch hier möglicherweise ...

