Wienerberger erwartet im Q2 ein EBITDA LFL von mindestens 198 Mio. Euro, dies würde "die Resilienz des Geschäftsmodells bestätigen", so das Unternehmen. Getrieben durch einen starken Aufschwung in allen Kernmärkten, werde das EBITDA LFL im 1. Halbjahr 2021 ein mehr als 20 Prozent höheres Niveau als im Vorjahr erreichen, kündigt das Unternehmen an. Derzeit beobachte man eine generelle Erholung der meisten Märkte auf Vorkrisenniveau. Die Preiserhöhungen würden in allen Geschäftsfeldern den Erwartungen entsprechen. Für das gesamte Jahr rechnet Wienerberger mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 und erhöht daher seine Guidance für das EBITDA LFL von 600 bis 620 Mio. Euro ...

