AURELIUS Equity Opportunities: übernimmt belgische Norsk Hydro Precision von Norsk Hydro INDUS Holding AG: INDUS stärkt Portfolio mit Spezialisten für Fluid-Systeme Nordex SE: Die Nordex Group erhält Auftrag über 45 MW in Polen von OX2 Telefonica Deutschland: Datennutzung im Mobilfunk legt deutlich zu. I ersten Halbjahr 2021 rund eine Milliarde Gigabyte an Datenvolumen über das O2-Netz transportiert worden sei. Das waren etwa 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Chinesische Dienstleistungssektor fällt auf 14-Monate-Tief: Der Caixin/Markit-Einkaufsmanager- index (PMI) für den Dienstleistungssektor fiel im Juni auf 50,5 dem niedrigsten Stand seit April 2020 mitten in der Corona-Krise. Im Mai hatte er noch bei 53,8 gelegen. Guten Morgen ...

