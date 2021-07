Auch in Wien gab es nur wenig Veränderung, der ATX beendete den Tag nach einem richtungslosen Handel mit einem marginalen Minus von 0,03%, was auf Wochensicht gesehen eine Veränderung von 0,3% nach unten bedeutete. Knapp nach Vorlage des gemischt ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts hatte das heimische Aktienbarometer die Kursgewinne etwas ausbauen können, kam dann aber von den Verlaufshochs wieder deutlich zurück. Stark gesucht waren zum Wochenausklang die Immobilienwerte, CA Immo konnte ein stolzes Plus von 5,0% erzielen, nachdem der US-Großaktionär Starwood Capital, der seinen Anteil von rund einem Drittel erhöhen will, sein Übernahmeangebot noch einmal von 35 Euro auf 37 Euro je Aktie verbessert hat, gleichzeitig aber betonte, dass dies der ...

