Etwa 3 kg Carbon Black - auch Industrieruß genannt - stecken in einem üblichen Pkw-Reifen. Das Problem dabei: Für die Herstellung einer Tonne Carbon Black braucht man etwa 1,5 t fossile Rohstoffe und große Mengen Wasser, es entstehen bis zu drei Tonnen Kohlenstoffdioxid. Es wäre daher äußerst sinnvoll, das in Altreifen enthaltene Carbon Black zu recyclen. Das in ihnen enthaltene Rohstofflager ist riesig: Etwa vier Milliarden Altreifen haben sich bereits auf Deponien angesammelt, jährlich kommen etwa 1,8 Mrd. Reifen dazu. Bislang werden aus Altreifen - ebenso wie aus technischen Gummimaterialien - vor allem Öle gewonnen, mit denen wiederum Energie für industrielle Prozesse gewonnen wird oder die als Rohstoff in Raffinerien eingesetzt werden. Das Recovered Carbon Black (rCB) dagegen, das bei dem Pyrolyseverfahren entsteht, bleibt größtenteils ungenutzt: Es enthält bis zu 20 % mineralische Asche, die aus den bei der Reifenherstellung genutzten Additiven besteht - vor allem aus silikatischen Verbindungen und Zinkkomponenten.

Purifiziertes Carbon Black aus Altreifen

Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer IBP in Valley haben im Auftrag von RCB Nanotechnologies, München, ein Entmineralisierungsverfahren entwickelt, über das sich das recycelte Carbon Black von seiner mineralischen Last befreien lässt. "Das so behandelte Recoverd Carbon Black ist nahezu frei von mineralischen Reststoffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...