Heute startet das 8. Aktienturnier powered by IRW-Press. Das Qualifying, das 18 Unternehmen in der Vorwoche ins Performancerennen schickte, brachte folgende vier Aufsteiger ins Hauptfeld: VST mit Wochenperformance 8,24 Prozent, Valneva (8,18), Knaus Tabbert (4,77) und S&T (3,92) Palfinger 44 Österreichische Post 41 FACC 38 Mayr-Melnhof 33 Im 7. Turnier (April 2021) hatte Palfingerdas Finale gegen Agrana gewonnen und damit als 1. Unternehmen den 2. Sieg geholt. Mit 44 Punkten haben die Salzburger nun auch den Nr.1 der Rangliste übernommen und besitzen damit beste Chancen, den Wanderpokal für immer nach Salzburg zu holen. Das passiert zb, wenn Palfinger auch dieses Turnier gewinnt. Die vier besten der Rangliste haben in Runde 1 Freilos und greifen erst ...

