31x Juni hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei -0,54 Prozent. Mit dem 0,3-Prozent-Minus im Juni 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 30 Jahre minimal auf -0,53 Prozent verbessert. Der Juni bleibt auf Rang 10 der 12 Monate. In der Juni-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt voestalpine vorne, dies mit durchschnittlich +3,66% in 26 Jahren. Auch dahinter bleibt es stabil: Do&Co verteidigt Rang 2 mit nun +2,15 % in 23 Jahren und die OMV Rang 3 mit 1,35% im Average von 34 Jahren. Für diese Einzelaktien-Bewertungen werden alle aktuellen Titel seit IPO, aber längstens bis 1980 einbezogen. Und ach ja: Der Juli ist ein guter Monat für Marinomed: +12,21 im Schnitt, allerdings ...

