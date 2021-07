AT&S ermöglicht die kleinste Digicam der Welt. Der eingesetzte Bildsensor ist kleiner als ein Reiskorn, leichter als eine Briefmarke aber leistungsfähiger als alle bisher dagewesenen Entwicklungen seiner Art, teilt AT&S mit. Mit einer Größe von 1mm2 und einem Gewicht von etwa 1 Gramm ist der Bildsensor so klein, dass er nicht nur in Smartphones, VR-Kameras und anderen Wearables eingebaut, sondern auch in medizinischen Bereichen wie etwa in Endoskopen integriert werden kann. "Der Bildsensor schafft nicht nur aufgrund seiner Auflösung von 100.000-Pixel scharfe Bilder, sondern er hat durch unsere smarte Verbindungsarchitektur einen geringen Stromverbrauch", sagt Markus Maier, Global Account Manager bei AT&S. AT&S hat für den Sensor die Leiterplatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...