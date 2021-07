London (www.fondscheck.de) - M&G plc beruft Fabiana Fedeli für die neu geschaffene Rolle des Chief Investment Officer des Bereichs Aktien, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie wird an den Chief Investment Officer von M&G plc, Jack Daniels, berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...