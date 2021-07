Der chinesische Automarkt hat im Juni geschwächelt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler sank im Jahresvergleich voraussichtlich deutlich um 16,3 Prozent auf 1,93 Millionen Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vormonat Mai dürfte der Absatz laut China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) um 9,5 Prozent zurückgegangen sein. Im zweiten Quartal und besonders im Juni 2020 hatte sich der Markt nach dem zwischenzeitlichen Einbruch in der Coronakrise allerdings deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...