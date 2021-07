Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1859 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie auf einem ähnlichen Niveau notiert.Auch zum Franken bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird zu 1,0939 nach 1,0934 Franken am Morgen gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar halten sich die Kursausschläge in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...