Solvay will mit Veolia in Frankreich eine Demoanlage für das Recycling von Batterien aus Elektrofahrzeugen errichten. Mit dem Projekt beabsichtigen die Partner, eine lokale Versorgung mit Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel aufzubauen. Die Partnerschaft zwischen dem Spezialchemie-Hersteller Solvay und dem Abfall- und Wasserunternehmen Veolia wurde bereits im September 2020 gegründet. Im März 2021 ist der Automobil-Hersteller Renault dem Konsortium beigetreten. Solvay bringt in das Unterfangen Know-How bei der chemischen Extraktion von Batteriemetallen ein und Veolia Erfahrung bei der Demontage ...

