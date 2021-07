Aktien: Corona-Krise vorbei? - Diese Aktie profitiert

Anzeige / Werbung In der Luftfahrt scheint die Trendwende in der Corona-Krise geschafft. So wird wieder Personal eingestellt, wovon dieses Unternehmen profitieren dürfte. Außerdem stimmt der Chart hoffnungsfroh. Die steigenden Impfquoten sowie die zuletzt weitestgehend rückläufigen Infektionsdaten heben die Stimmung in der Luftfahrt- und in der Tourismusbranche. Die Unternehmen investieren wieder. Das zeigt sich auch bei der Lufthansa und deren Billigflugtochter Eurowings. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Konzern mitteilte, kann Eurowings im Zuge der Erholung des Luftverkehrs wieder mehr Personal einstellen: Erstmals seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie seien auch für Externe 250 Stellen in der Flugbegleitung ausgeschrieben, so die Airline. Dabei solle Kabinenpersonal, das durch die Krise von Stellenabbau betroffen war, im Auswahlprozess bevorzugt behandelt werden. Während der Pandemie, den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen und dem damit wiederum einhergehenden Geschäftseinbruch hatte Eurowings mehr als 800 Stellen gestrichen. Die Belegschaft war dadurch auf etwa 2500 Mitarbeiter zurückgegangen. Zum Ende des ersten Quartals lag die Belegschaft bereits wieder bei 3000. Lufthansa vor neuem Höhenflug? Die Aktie der Lufthansa sank im Juni noch einmal deutlich ab, kann aber in den ersten Handelstagen im Juli auch wieder deutlich zulegen. Der MACD (Momentum) beginnt ebenfalls nach oben zu drehen und hat die 200-Tagelinie (rot) wieder übersprungen. Damit nähert sich die Aktie auch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie etwas unterhalb von 10,50 Euro an. Ein nachhaltiger Sprung über den Widerstand hellt das Chartbild weiter auf. Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,DE0005773303,DE0008232125,DE000A0D9PT0

