Die Corona-Pandemie ging auch an der Robotik-Industrie nicht spurlos vorbei. Vorläufige Zahlen der International Federation of Robotics (IFR) zeigen nun, dass sich insbesondere der Absatz von Industrierobotern in China positiv auf den internationalen Gesamtmarkt auswirken. "Der Ausblick für die Robotikindustrie ist optimistisch", sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...