Bei S&T ist die Auftragslage weiter gut. Auch im 2. Quartal 2021 konnte ein Auftragseingang verzeichnet werden, der abermals die Umsätze des 2. Quartals deutlich übertrifft, teilt das Unternehmen mit. CEO Hannes Niederhauser: "S&T ist operativ auf bestem Weg, das zeigt sich am starken Auftragseingang und wird sich in guten Halbjahreszahlen niederschlagen." Weiterhin stark zu Buche würden sich Aufträge von öffentlichen Auftraggebern, wie zuletzt mehrere Aufträge von staatlichen oder staatsnahen Bahngesellschaften und Schieneninfrastrukturbetreibern, wie beispielsweise der englischen Network Rail in der Höhe von über 8 Mio. Euro sowie ein Großauftrag über 60 Mio. Dollar von einem amerikanischen Ministerium, so das Unternehmen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...