Einen freundlichen Wochenauftakt gab es für die heimische Börse, der ATX konnte mit einem Plus von 0,4% aus dem Handel gehen, wobei ein verhaltener Start mit teilweisem Abdriften in den negativen Bereich gegen Ende hin ausgeglichen werden konnte. Insgesamt war das Umsatzvolumen aber eher gering, wozu auch die fehlenden Impulse aus den USA ihren Teil beitrugen. Neuigkeiten gab es von den Konjunkturdaten, so hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen, das Investorenvertrauen im Euroraum stieg auf den höchsten Wert seit rund dreieinhalb Jahren. Wienerberger hat nach einer guten Entwicklung im zweiten Quartal die Ziele für das restliche Geschäftsjahr angehoben, der ...

