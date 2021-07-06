GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 98 (94) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 88 (86) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 113,10 (108,10) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - KURSZIEL 18 (12) EUR BERNSTEIN SENKT RECKITT BENCKISER AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - KURSZIEL 6000 (6400) PENCECREDIT SUISSE SENKT ACERINOX AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 11 (10) EURCREDIT SUISSE HEBT APERAM AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 49 (36) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 142 (140) SEK - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 17,50 (16,50) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 480 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 12 (11) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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