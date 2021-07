Die Aktie von HeidelbergCement legt am Dienstag um 0,39% auf 72,90 Euro zu und knüpft an das gestrige Bullish-Engulfing an. Um die Umkehr zu bestätigen und einen neuen Aufwärtsimpuls einzuleiten, müssten jedoch einige Widerstände durchbrochen werden: Die Kurszone bei 73 Euro, die zwischen 2018 und 2019 eine zentrale Rolle gespielt hat, die 50-Tage-Linie (EMA) und das lokale Hoch bei 75,40 Euro, das gleichzeitig die obere Grenze der jüngsten Handelsspanne darstellt. Bei einem Abpraller an einer dieser ...

